СБУ спільно із Силами оборони атакувала кораблі Чорноморського флоту рф

У ніч на 9 вересня Центр спецоперацій «Альфа» СБУ спільно із Силами оборони України (СБС, ВМС ЗСУ, ГУР, ДПСУ) уразив низку важливих військових та інфраструктурних об’єктів противника в районі Новоросійська Краснодарського краю рф.

Зафіксовано:



- ураження військово-морської бази «Новороссийск» та об’єктів військової гавані;



- ураження низки кораблів Чорноморського флоту рф, які є носіями крилатих ракет «Калібр»;



- ураження об’єктів зберігання мазуту;



- ураження інфраструктури термінала «Шесхаріс», яка використовується для відвантаження нафти.



На території військово-морської бази та мазутного термінала зафіксовано пожежі. Підтверджено вибухи в районах базування кораблів, повідомляє СБУ.

Системна робота СБУ спільно із Силами оборони зі зниження військового потенціалу держави-агресора триватиме. російські військові об’єкти, які забезпечують війну проти України, і надалі залишатимуться серед пріоритетних цілей.

Фото: СБУ.