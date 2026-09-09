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Війна

СБУ спільно із Силами оборони атакувала кораблі Чорноморського флоту рф

СБУ спільно із Силами оборони атакувала кораблі Чорноморського флоту рф

У ніч на 9 вересня Центр спецоперацій «Альфа» СБУ спільно із Силами оборони України (СБС, ВМС ЗСУ, ГУР, ДПСУ) уразив низку важливих військових та інфраструктурних об’єктів противника в районі Новоросійська Краснодарського краю рф.

Зафіксовано: 

- ураження військово-морської бази «Новороссийск» та об’єктів військової гавані; 

- ураження низки кораблів Чорноморського флоту рф, які є носіями крилатих ракет «Калібр»; 

- ураження об’єктів зберігання мазуту; 

- ураження інфраструктури термінала «Шесхаріс», яка використовується для відвантаження нафти. 

На території військово-морської бази та мазутного термінала зафіксовано пожежі. Підтверджено вибухи в районах базування кораблів, повідомляє СБУ.

Системна робота СБУ спільно із Силами оборони зі зниження військового потенціалу держави-агресора триватиме. російські військові об’єкти, які забезпечують війну проти України, і надалі залишатимуться серед пріоритетних цілей.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУпортвійнаокупантиНоворосійськ
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