СБУ спільно із Силами оборони атакувала кораблі Чорноморського флоту рф

У ніч на 9 вересня Центр спецоперацій «Альфа» СБУ спільно із Силами оборони України (СБС, ВМС ЗСУ, ГУР, ДПСУ) уразив низку важливих військових та інфраструктурних об’єктів противника в районі Новоросійська Краснодарського краю рф.
Зафіксовано:
- ураження військово-морської бази «Новороссийск» та об’єктів військової гавані;
- ураження низки кораблів Чорноморського флоту рф, які є носіями крилатих ракет «Калібр»;
- ураження об’єктів зберігання мазуту;
- ураження інфраструктури термінала «Шесхаріс», яка використовується для відвантаження нафти.
На території військово-морської бази та мазутного термінала зафіксовано пожежі. Підтверджено вибухи в районах базування кораблів, повідомляє СБУ.
Системна робота СБУ спільно із Силами оборони зі зниження військового потенціалу держави-агресора триватиме. російські військові об’єкти, які забезпечують війну проти України, і надалі залишатимуться серед пріоритетних цілей.
Фото: СБУ.Автор: Галина Роюк