также в разделеМир
Польша будет требовать на границе отрицательный тест на COVID-19
СМИ: Совет ЕС поддержит новые санкции против РФ за арест Навального 9
В мире число случаев коронавируса приближается к 112 миллионам 9
Британия в ООН потребует реакции на нарушение прав человека в тоталитарных странах 12
США готовят ответ на хакерскую атаку SolarWinds 89
В ЕС обсудят отказ России выполнять решения ЕСПЧ по Навальному 63
Швеция зафиксировала первый случай «бразильского» коронавируса 11
Посол США заявил об ухудшении отношений с Россией 16
У звездного футболиста из-за коронавируса умерла мать 17
Билл Гейтс назвал виновных в гибели людей из-за непогоды в США 25
Первый в мире случай заражения человека новым штаммом птичьего гриппа произошел в России 22
Иран готов к переговорам с США по ядерной сделке 15
Черногория начала вакцинацию российским «Спутником V» 13
Трамп впервые после ухода с должности выступит публично 15
Тихановская надеется, что люди в Беларуси выйдут на улицы весной 22
Илон Маск прокомментировал высокий курс биткоина 50
Австралия начала вакцинацию от COVID-19 26
Иран завершил расследование катастрофы МАУ 28

Министры иностранных дел стран ЕС, которые собираются сегодня на встречу в Брюсселе, первым вопросом рассмотрят отношения с Российской Федерацией, которая открыто взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом.

Об этом перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Укринформ.

«Очевидно, что Россия взяла курс на конфронтацию с Европейским Союзом. В случае с господином Навальным это откровенный отказ уважать (предложенные) меры и учитывать решения Европейского суда по правам человека. У нас будет важная дискуссия в ходе встречи министров - как реагировать на это, и я надеюсь, что мы сможем сделать это решительно и при условии единства. Но давайте дождемся результатов сегодняшней дискуссии», - заметил высокий представитель ЕС.

По его словам, еще одним вопросом для обсуждения министров будет ситуация в Беларуси.

«В Беларуси продолжаются репрессии, притеснения и запугивания в отношении гражданского общества. Мы также должны рассмотреть эту ситуацию в ходе встречи министров иностранных дел, чтобы дать правильный ответ», - сказал Боррель.

Он подчеркнул, что сегодня участники Совета министров ЕС по иностранным делам проведут первую встречу с новым государственным секретарем США Энтони Блинкеном, что будет возможностью для развития обновленных трансатлантических отношений. Важной составляющей дискуссии станет возвращение США к участию в Совместном всеобъемлющем плане действий (JCPOA) по ядерной программе Ирана, с которой США вышли во времена администрации Трампа. По словам высокого представителя ЕС, такие дипломатические усилия должны открыть путь к полному выполнению обязательств в ядерной сфере.

В повестке дня заседания также ситуация в Мьянме, Гонконге, на Африканском Роге и в странах региона Сахель, обзор отношений со странами Южного соседства ЕС.

Отдельно европейские чиновники рассмотрят подготовку «Стратегического компаса» - доктринального документа ЕС в области безопасности и обороны.

«Стратегический компас должен охватить весь спектр вызовов, которые стоят перед Европейским Союзом. Министры обороны имеют возможность разработать широкий подход к решению этих вызовов. Министры иностранных дел также хотят присоединиться к этой очень важной дискуссии, которая в последующие два года будет ключевой для нашей политики в области безопасности и обороны», - заметил Боррель.

Напомним, 5 февраля Жозеп Боррель заявил, что на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым потребовал выполнить Минские соглашения по Донбассу.

Однако Боррель не вспоминал об Украине на пресс-конференции в Москве.

Также во время его визита Россия выслала трех дипломатов из Германии, Польши и Швеции. Причиной высылки назвали их участие в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Более 80 европейских парламентариев призвали Борреля уйти в отставку после провального визита в Москву.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги