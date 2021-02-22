Министры иностранных дел стран ЕС, которые собираются сегодня на встречу в Брюсселе, первым вопросом рассмотрят отношения с Российской Федерацией, которая открыто взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом.

Об этом перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Укринформ.

«Очевидно, что Россия взяла курс на конфронтацию с Европейским Союзом. В случае с господином Навальным это откровенный отказ уважать (предложенные) меры и учитывать решения Европейского суда по правам человека. У нас будет важная дискуссия в ходе встречи министров - как реагировать на это, и я надеюсь, что мы сможем сделать это решительно и при условии единства. Но давайте дождемся результатов сегодняшней дискуссии», - заметил высокий представитель ЕС.

По его словам, еще одним вопросом для обсуждения министров будет ситуация в Беларуси.

«В Беларуси продолжаются репрессии, притеснения и запугивания в отношении гражданского общества. Мы также должны рассмотреть эту ситуацию в ходе встречи министров иностранных дел, чтобы дать правильный ответ», - сказал Боррель.

Он подчеркнул, что сегодня участники Совета министров ЕС по иностранным делам проведут первую встречу с новым государственным секретарем США Энтони Блинкеном, что будет возможностью для развития обновленных трансатлантических отношений. Важной составляющей дискуссии станет возвращение США к участию в Совместном всеобъемлющем плане действий (JCPOA) по ядерной программе Ирана, с которой США вышли во времена администрации Трампа. По словам высокого представителя ЕС, такие дипломатические усилия должны открыть путь к полному выполнению обязательств в ядерной сфере.

В повестке дня заседания также ситуация в Мьянме, Гонконге, на Африканском Роге и в странах региона Сахель, обзор отношений со странами Южного соседства ЕС.

Отдельно европейские чиновники рассмотрят подготовку «Стратегического компаса» - доктринального документа ЕС в области безопасности и обороны.

«Стратегический компас должен охватить весь спектр вызовов, которые стоят перед Европейским Союзом. Министры обороны имеют возможность разработать широкий подход к решению этих вызовов. Министры иностранных дел также хотят присоединиться к этой очень важной дискуссии, которая в последующие два года будет ключевой для нашей политики в области безопасности и обороны», - заметил Боррель.

Напомним, 5 февраля Жозеп Боррель заявил, что на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым потребовал выполнить Минские соглашения по Донбассу.

Однако Боррель не вспоминал об Украине на пресс-конференции в Москве.

Также во время его визита Россия выслала трех дипломатов из Германии, Польши и Швеции. Причиной высылки назвали их участие в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Более 80 европейских парламентариев призвали Борреля уйти в отставку после провального визита в Москву.