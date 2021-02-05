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Россия высылает трех европейских дипломатов на основании того, что они посещали акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, передает «Европейская правда».

«Дипломатам был заявлен протест в связи с зафиксированным участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве в незаконных акциях 23 января 2021. Было подчеркнуто, что такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу», - говорится в заявлении.

Как отмечается, они объявлены персонами нон грата и им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации.

«Российская сторона ожидает, что в дальнейшем дипломатические миссии Королевства Швеция, Республики Польша и Федеративной Республики Германия и их персонал будут строго следовать нормам международного права», - заявили в МИД РФ.

По данным источников издания EUobserver, решение о высылке дипломатов было принято во время пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова и шефа европейской дипломатии Жозепа Борреля, который прибыл в Москву с первым официальным визитом.

Недавно Москву с визитом посетила и глава МИД Швеции и действующая глава ОБСЕ Анн Линде.

По данным российских СМИ, 23 января шведский дипломат участвовал в акции на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. В посольстве Швеции заявили, что сотрудник только наблюдал за ходом протестов. Комментируя действия западных посольств по несогласованным акциям и присутствие дипломатов на суде по делу Навального, официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Москва будет работать по каждому подобному случаю.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что узнал о намерениях РФ выслать европейских дипломатов во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Во время моей сегодняшней встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Москве я узнал, что трех европейских дипломатов собираются выслать из России. Я решительно осудил это решение и отверг утверждения о том, что они проводили деятельность, несовместимую с их статусом иностранных дипломатов. Это решение следует пересмотреть», - отметил глава европейской дипломатии.

Он также заявил о единстве и солидарности Европейского Союза с соответствующими государствами-членами, чьих дипломатов выслали.
ForUm

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