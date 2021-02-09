Более 80 европейских парламентариев призвали высокого представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля уйти в отставку после провального визита в Москву

Об этом говорится в письме президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщает Деловая столица со ссылкой на DPA.

По словам евродепутатов, данная поездка нанесла «серьезный ущерб репутации Европейского Союза».

«Во время визита на прошлой неделе господин Боррель неоднократно не защищал интересы Европейского Союза… Мы считаем, что президент Европейской комиссии должна принять меры, если господин Боррель не подаст в отставку по собственному желанию», — говорится в письме.

Как отметили подписанты, Боррель должен был противостоять главе МИД РФ Сергею Лаврову, который говорил о «высокомерии» ЕС в деле Алексея Навального, и закончить свою поездку, как только узнал о высылке дипломатов.

Напомним, 8 февраля Жозеп Боррель после возвращения из Москвы заявил, что Россия не готова к конструктивному диалогу. Дипломат отметил, что ездил в Москву, чтобы понять, готов ли Кремль работать над налаживанием отношений. Основной причиной для этой поездки послужило тюремное заключение оппозиционера Алексея Навального и массовые протесты.