Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в понедельник ожидаемо поддержат введение новых санкций против России в связи с арестом критика Путина Алексея Навального. Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает DPA.

По данным дипломатических источников агентства, политическое согласие по новым санкциям уже достигнуто и в последующие недели должны определить правовые рамки и конкретный список лиц, к которым будут применены санкции.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в интервью немецкому изданию Welt высказал мнение, что большинство его коллег поддержат санкции.

Новый санкционный механизм ЕС за нарушение прав человека был одобрен в 2020 году и предусматривает замораживание активов и / или ограничения на поездки. Дело Навального может стать первым случаем, когда Евросоюз задействует его.

Посол РФ при ЕС Владимир Чижов то же время сказал, что Россия примет ответные меры, если Евросоюз пойдет на новые санкции.

Как сообщала «Украинская правда» 20 февраля российский суд признал виновным Навального по делу о якобы клевете на ветерана. Ранее оппозиционера оставили в тюрьме по делу «Ив Роше», но учли в срок отбывания наказания 1,5 месяца домашнего ареста. Таким образом, в колонии Навальному остается провести около 2,5 лет.

Обсуждение новых санкций происходит после того, как главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля остро раскритиковали в связи с унизительной поездкой в ​​Москву, когда министр иностранных дел России Сергеем Лавров использовал общую пресс-конференцию, чтобы унизить блок.

Напомним, 17 января Навального задержали по прилету в Россию.

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию в качестве условно осужденного за преступление.

18 января в подмосковных Химках суд арестовал Навального на 30 суток.

21 января Европейский парламент проголосовал за резолюцию, в которой призвал к усилению санкций и других ограничительных мер в связи с арестом российского оппозиционера Алексея Навального.

2 февраля суд в Москве заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом одного года, который Навальный уже провел под домашним арестом, теперь он должен отсидеть в тюрьме 2,5 года.