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В подмосковных Химках суд арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток.

Срок содержания Навального под стражей установлен до 15 февраля, передает УНИАН.

После решения суда Навальный обратился к своим сторонникам с призывом выходить на улицы.

Напомним, 17 января Навального задержали по прилету в Россию.

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию в качестве условно осужденного за преступление.

 
ForUm

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