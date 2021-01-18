В подмосковных Химках суд арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток.
Срок содержания Навального под стражей установлен до 15 февраля, передает УНИАН.
После решения суда Навальный обратился к своим сторонникам с призывом выходить на улицы.
Напомним, 17 января Навального задержали по прилету в Россию.
В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию в качестве условно осужденного за преступление.
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