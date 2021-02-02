Суд в Москве заменил российскому оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по так называемому делу «Ив Роше» на реальный. С учетом одного года, который Навальный уже провел под домашним арестом, теперь он должен отсидеть в тюрьме 2,5 года, сообщает ВВС Украина.

Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Туда он отправится после рассмотрения апелляции на сегодняшнее решение. Судебное заседание сопровождалось задержаниями сторонников оппозиционера, которые пришли к зданию суда. По состоянию на вечер издание «ОВД-инфо» сообщало о более 300 задержанных.

В 2014 году Алексея Навального и его брата Олега признали виновными в мошенничестве и отмывании денег по делу о хищении средств компании «Ив Роше». Олега тогда приговорили к 3,5 годам колонии общего режима, тогда как Алексея – к 3,5 годам условно. Навальный выиграл обжалование этого приговора в Европейском суде, Россия даже выплатила ему компенсацию в 20 тыс. евро.

11 января 2020-го Федеральная служба исполнения наказаний обратилась в суд с просьбой заменить Алексею Навальному условный срок на реальный - за то, что политик якобы уклонился от контроля уголовно-исполнительной инспекции.