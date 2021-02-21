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Индия предоставит Украине первую партию из 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 собственного производства в ближайшее время. Это позволит начать массовую вакцинацию украинцев, сообщила пресс-служба посольства Индии в Украине в Facebook в субботу, 20 февраля.

«В ближайшее время из Индии в Украину будет доставлен первый транш в размере 500 тыс. доз вакцины Covishield, произведенной в Индии, производства Serum Institute India. Эти вакцины позволят Украине начать кампанию общественной вакцинации по всей стране», – сказано в сообщении.

Отмечается, что Украина станет одной из первых стран, получивших индийскую вакцину в феврале.

Также указано, что ожидается поставка большего количества индийских вакцин Made in India.

«Это поможет не только обеспечить благополучие, но и восстановить многие секторы экономики, которые сильно пострадали из-за COVID-19, и вернуть средства к существованию тысячам людей», – заявили в посольстве.

Как известно, препарат Covishield – разработан британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, но ее производит Serum Institute India для локального индийского рынка. Препарат вводится внутримышечно – две дозы с интервалом в 28 суток.

Напомним, названы области, которые первыми получат COVID-вакцину.
ForUm

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