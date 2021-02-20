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Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина организационно готова к прибытию любого типа и количества вакцин от коронавируса. Сегодня были определены области, которые первыми получат COVID-вакцину.

Первыми вакцину получат 7 областей страны, остальные - получат свои дозы вакцины на следующий день.

«У нас есть четкий план, который позволяет сразу после прибытия вакцины развозить ее по областным складам 11 машинами одновременно: 7 областей (Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая и Киев) получат вакцину в день развозки, другие - на следующий день», - рассказал он.

Ляшко добавил, что завтра приедет с проверкой в Черниговскую область, которая должна одной из первых получить вакцину от коронавируса.

«Завтра посещу одну из областей - Черниговской, чтобы наглядно убедиться в готовности склада, мобильной бригады и больницы, сотрудников которой будут вакцинировать первыми», - написал санврач.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что все вакцины от COVID-19, которые пройдут регистрацию в Украине, будут безопасными. 
ForUm

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