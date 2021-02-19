РФ хочет закончить строительство газопровода «Северный поток-2» Дню России -12 июня, сообщает Служба внешней разведки Украины.

«Россия пренебрегает технологическими процедурами и экологическими ограничениями при достройке ветви Б трубопровода. Речь идет о соблюдении судами обеспечения утвержденного маршрута при переходе из порта Мукран (Германия) к месту проведения работ в исключительной морской экономической зоне Дании», - говорится в сообщении.

В СВР подчеркнули, что в течение последних месяцев судна «Финвал», «Умка», ледоколы «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев» неоднократно проходили в немецких территориальных водах через зону зимовки птиц, движение судов которой запрещено.

«Россия возобновила интенсивные работы по достройке трубопровода «ударными темпами». Труба газопровода на глубинах 65-70 м укладывается в два раза быстрее, чем на значительно меньших глубинах. Такой темп обусловлен политическим решением - как можно быстрее завершить строительство, по советской традиции, приурочив его к празднованию Дня России - 12 июня», – сказано в сообщении.



Напомним, компания Nord Stream 2 AG планирует завершить большие строительные работы на одной из двух ветвей противоречивого российского газопровода в первой половине 2021, несмотря на санкции США.

Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии продлило разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» в водах страны.