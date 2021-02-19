Высший антикоррупционный суд признал виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы судью Апелляционного суда Черкасской области Владимира Пономаренко.

Как сообщает Центр противодействия коррупции, он за деньги повлиял на другого судью для отмазывания от наказания пьяного водителя.

Приговор может быть обжалован в апелляции ВАКС.

Это уже второй за неделю судья, получивший тюремный приговор за взятку. Во вторник 6 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества получил судья из Закарпатья. Сегодняшний приговор приняли судьи ВАКС Леся Федорак, Игорь Строгий и Виктор Маслов.

Напомним, именно по ним Высший совет правосудия открыл дисциплинарное производство и еще до рассмотрения обвинил судей в «систематических нарушениях».