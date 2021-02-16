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Высший антикоррупционный суд признал виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы судью Раховского районного суда Закарпатской области, уличенного в марте 2019 на коррупционных преступлениях, сообщила пресс-служба САП.

Так, собранными в ходе досудебного следствия  доказана причастность указанного судьи к получению в сентябре 2018 года 400 долларов США и в марте 2019 10 тыс. гривен неправомерной выгоды.

Именно за такие суммы указанный судья согласился оказать содействие в положительном решении по административному делу, которое находилось на рассмотрении у другого судьи Раховского районного суда, а также рассмотреть в пользу этого же заявителя гражданское дело о взыскании долга.

В САП отметили, что судья получал взятки в служебном кабинете.

Рассмотрев материалы дела и заслушав доводы сторон, коллегия судей ВАКС поддержала позицию прокурора САП - судья признан виновным в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства и получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды для себя, совершенное в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действия с использованием предоставленного ему служебного положения, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 369-2 и ч. 3 ст. 368 УК Украины. Приговором суда судью приговорили к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать должности судьи на 3 года и конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Приговор вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если не будут внесены апелляционной жалобы.
ForUm

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