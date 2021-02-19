Украина не будет отказываться от выполнения Минских соглашений, по крайней мере до того момента, пока не будет найдена другая площадка с привлечением дополнительных партнеров, заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«Выходить из Минска украинская власть не будет и не планирует, потому что это политико-дипломатические обязательства, взятые нами в 2014-2015 годах. И на этом настаивают наши партнеры по Нормандскому формату – Германия и Франция, которые предостерегают нас, чтобы мы придерживались единой на сегодняшний день рабочей логистической площадки, а именно ТКГ, которая и была продуктом Нормандского формата», - заявил Резников в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1», передает Интерфакс-Украина.

При этом он напомнил, что Минские соглашения неидеальные и требуют модернизации.

«Наше задание заключается в том, чтобы сесть за стол с нашими партнерами и спокойно, честно и откровенно убедить их в том, что отдельные пункты не работают и никогда не сработают», - убежден вице-премьер.

По его словам, именно Российская Федерация нарушает Минские соглашения и об этом нужно говорить, в том числе, в Генассамблее ООН.

«Напомню, что в «Комплексе мер по выполнению Минских соглашений» было четко указано, что линия соприкосновения должна пролегать в определенных координатах. Согласно договоренностям, Дебальцево должно быть на подконтрольных украинскому правительству территориях. Более 1400 квадратных километров территории находятся под контролем России, а не Украины, и это неправильно с точки зрения Минских соглашений. То есть Россия уже давно их нарушает. При этом пытается сделать из Украины субъект, который якобы вышел из минского процесса. Мы им такого подарка делать не будем. Мы будем отстаивать свои позиции в Минских соглашениях», - сказал Резников

На вопрос ведущей «Что может стать «последней каплей», чтобы Украина все-таки стала применять иную стратегию в отношении выполнения минского процесса, к примеру, может ли стать таким фактором обострение на фронте или российская паспортизация на Донбассе?» Резников ответил, что «если Украина приостановит какие-либо контакты с ТКГ, будут страдать люди, поэтому несмотря ни на какие условия, Украина должна продолжать работу в переговорном процессе, чтобы обеспечить гуманитарные потребности людей».

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау заявила, что переговоры в рамках ТКГ об урегулировании ситуации на Донбассе зашли в тупик.