Премьер-министр Денис Шмыгаль в пятницу, 4 февраля, провел встречу с представителями студенческого самоуправления НУ «Киево-Могилянская академия».

Он заслушал студентов, которые озвучили проблемные вопросы вуза и передали список требований к Кабинету министров, сообщил правительственный портал.

«Всегда был и буду на стороне украинского студенчества. Министерство образования и науки уже отменило свой приказ о повторном конкурсе на должность президента НУ «Киево-Могилянская академия». Правительство не вмешивается во внутренние дела вузов, поскольку автономия университетов должна быть незыблемой. Любые внутренние конфликты должны разрешаться без вмешательства третьих лиц», — подчеркнул Шмыгаль.

Участники встречи договорились, что требования студентов и преподавателей НаУКМА будут представлены в установленном законодательством порядке. Соответствующие органы изучат факты, и с учетом результатов проверки будут приняты решения.

Накануне, 3 февраля, состоялась встреча между премьер-министром, руководством Верховной Рады Украины, Министерства образования и науки и представителями Киево-Могилянской академии и студенческого самоуправления, в ходе которой стороны обсудили ситуацию с конкурсом на должность президента Национального университета «Киево-Могилянская академия».

Напомним, 27 января в Киево-Могилянской академии во время выборов президента вуза на участок ворвалась группа неизвестных в масках и похитила ящик с бюллетенями.

Похищенный ящик нашли полицейские, которых вызвали на место происшествия. Ящик был немного сломан, но пломбу с него не сорвали. Второй ящик, который залили зеленкой, тоже невредим.

За должность президента академии состязались два кандидата: Сергей Квит и Александра Гуменна.

Избирательная комиссия смогла подвести итоги выборов, поскольку количество выданных бюллетеней сошлось с количеством бюллетеней, которые были в ящиках. По результатам победил бывший министр образования и науки Украины Сергей Квит – это признала даже его оппонентка Александра Гуменна.

Однако Сергей Шкарлет с этим не согласился и МОН назначил перевыборы.

В ответ Студенческая коллегия университета объявила «бессрочную забастовку НаУКМА против произвола МОН», а украинцы стали выражать негодование в соцсетях.