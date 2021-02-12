Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау заявила, что переговоры в рамках ТКГ об урегулировании ситуации на Донбассе зашли в тупик.

Как передает УНИАН, об этом она сказала во время заседания Совета безопасности ООН по случаю шестилетия подписания комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

«В последние недели на Донбассе наблюдается тревожная тенденция нарушения режима прекращения огня. При этом количество нарушений значительно ниже, чем в первой половине прошлого года», - констатировала она.

Также Грау отметила недостаточный прогресс в вопросе гуманитарного разминирования на Донбассе.

«Вызывает беспокойство тот факт, что прогресс в решении гуманитарных вопросов и вопросов, связанных с безопасностью, не достигается по политическим мотивам», - отметила она.

По ее словам, в первые месяцы 2020 года политическая группа ТКГ приложила значительные усилия, чтобы прийти к общему знаменателю в переговорах.

Вместе с тем Грау отметила, что переговоры в рамках политической подгруппы ТКГ буксуют с августа 2020 года, ведь «некоторые участники требуют, чтобы парламент Украины отменил резолюцию о местных выборах, чтобы обсуждение продолжалось».

Представитель ОБСЕ напомнила, что для разблокирования переговоров участники ТКГ предложили разработать совместный план действий по выполнению Минских договоренностей.

«Это очень трудная задача, к сожалению. Обсуждение в Трехсторонней контактной группе, по-прежнему находится в тупике. Поэтому я благодарна, что политические советники «нормандской четверки» присоединились к процессу и активно ищут выходы из тупика», - добавила Грау.

Как ранее сообщал ForUm, 11 февраля в районе проведения операции Объединенных сил в результате вражеских обстрелов погибли двое украинских военных.