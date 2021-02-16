также в разделеОбщество
Замерз крупнейший равнинный водопад Украины 6
Штепа в суде назвала себя настоящим патриотом 9
Львовскому преподавателю объявили выговор за порно в тестах 10
Украина получила документы для регистрации вакцины Pfizer 10
Судья Вовк утверждает, что находится на рабочем месте 11
Шария вызвали на допрос в СБУ на 22 февраля 10
Судью приговорили к 6 годам за взятки 8
В Украине стартовали занятия для мобильных бригад по вакцинации 10
ВМС РФ увеличили боевой состав в оккупированном Крыму на 45% 13
Инспектор ГосЧС подделывал акты о тушении пожаров на Луганщине 11
Судью Вовка снова не доставили в ВАКС 11
Степанов: Все вакцины от COVID-19 в Украине будут безопасными 10
На Харьковщине закрыли 36 нелегальных соцучреждений 30
Задержан «минер» квартиры родителей Зеленского 25
Британские СМИ: Все действия по закрытию телеканалов нужно тщательно проверять 40
СБУ объявила Шарию о подозрении в госизмене 74
Федоров: Украина первой в мире приравняет цифровые паспорта к обычным 12
Названа категория людей, которым нельзя делать прививку от COVID-19 44

Территория отдельных районов Донецкой и Луганской областей, захваченная российскими наемниками, на 1400 кв км больше, чем зафиксировано в Минских соглашениях, заявил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

«Мы по-прежнему пытаемся выяснить у представителей России, какую же территорию они понимают под понятием «ОРДЛО». Потому что та, которая, по факту, была захвачена российскими НВФ, на 1400 км больше, чем зафиксированная в Минских соглашениях, и на какую тогда территорию распространяются Минские договоренности – остается не ясным», - написал он в Facebook.

По словам Гармаша, этот вопрос – не менее основополагающий, чем определение сторон конфликта.

«Но и здесь мы не получаем четкого ответа, хоть он и записан в Минских соглашениях. Москва обладает поразительной способностью становиться глухой и слепой, когда не хочет чего-то видеть и слышать. Особенно если речь о подписанных ею же договоренностях», - подчеркнул представитель Украины.

Также сегодня на заседании рабочей группы по политическим вопросам Минской ТКГ, как никогда часто поднимался вопрос о сторонах военного конфликта на Донбассе.  

«Представители России утверждали, что это Украина и «Донбасс» (что они понимают под этим понятием – неясно. Наверное, часть Донецкого угольного бассейна в Ростовской области РФ). Также с той стороны звучал вариант – «народ Донбасса» (тоже не понятно, что не поделили с Украиной жители Покровска, Доброполья, Краматорска, Мариуполя… плюс полтора миллиона вынужденных переселенцев)», - пишет Гармаш.

Он подчеркнул, что «мы четко указали, что конфликтуют Россия и Украина» и попросили не делать таких провокаций, потому что они отвлекают участников консультаций от обсуждения Плана действий, предложенного Украиной.

«В общем, к согласию в определении сторон конфликта участники переговоров еще не пришли. Но тот факт, что этот вопрос стал вызывать так много внимания, дает надежду», - резюмировал Гармаш.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги