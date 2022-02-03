Министр внутренних дел Денис Монастырский призвал нацгвардейцев в случае нарушения их прав обращаться на горячую линию МВД по номеру 15-36: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 16:45.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Ни один случай грубых внеуставных отношений не должен оставаться без правовой оценки и наказания виновных. Руководство МВД реагирует на них жестко в рамках законов и устава. Но, подчеркиваю, это двустороннее движение. Военнослужащие должны обращаться и информировать нас, а мы соответственно принимаем дисциплинарные и другие решения в рамках законов и своих полномочий», – подчеркнул Монастырский.

Также, добавил министр, на горячую линию могут обращаться и родители военнослужащих, особенно срочников, если имеют информацию о тех или иных нарушениях прав их детей или нуждаются в поддержке или разъяснении по вопросам их службы.

Как сообщал ForUm, 27 января в 03:40 на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.

В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

Утром нацгвардейца задержали.