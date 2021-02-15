Минские соглашения остаются единственным вариантом для прекращения войны на Донбассе, но нуждаются в модернизации и пересмотре.

Как передает УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников на пресс-конференции, посвященной шестой годовщине с момента подписания так называемых Минских соглашений - «Комплекса мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских соглашений с целью деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины».

«Мне как юристу не нравится текст комплекса мер, потому что там произошла определенная попытка детализации, не в каждом пункте в пользу Украины», - рассказал он.

По словам Резникова, четкая позиция не в пользу Украины зафиксирована в 9-м пункте соглашений, где говорится об очередности местных выборов и контроля над границей между Украиной и Россией.

«И этот пункт как минимум нуждается в модернизации и пересмотре... Его в такой редакции выполнить невозможно», - пояснил министр.

В то же время, отметил он, сейчас Минские соглашения остаются единственным основанием для прекращения войны на Донбассе.

Вице-премьер-министр также подчеркнул, что Россия манипулирует понятиями, называя Минские соглашения, которые носят политико-дипломатический характер, международным соглашением, международным договором или международным законом.

По его мнению, РФ также прибегает к манипуляциям, делая вид, что не является стороной конфликта, а якобы является посредником в нем, хотя на самом деле минский формат предусматривает сторонами Украину и Россию, а посредником между ними выступает ОБСЕ.

Однако, как заявил Резников, это не значит, что Украина должна отказаться от выполнения Минских соглашений.

«Мы принципиально остаемся на позиции, что сегодня пока это единственный вариант... Но у них (у РФ - УНИАН) есть четкая цель. И с июля Россия делает все, чтобы заблокировать любые переговорные процессы, придумывая разные причины... Они постоянно настаивают на политическом урегулировании и забывают об аспекте безопасности», - отметил министр.

Он добавил, что Украина постоянно акцентирует внимание РФ на том, что в подписанном сторонами комплексе мер первыми пунктами являются именно вопросы безопасности, и поэтому урегулирование войны надо начинать с них.

«Без урегулирования безопасности не может быть ни одного условия о каких-то политических урегулированиях», - резюмировал Резников.