также в разделеПроисшествия
В Чехии в результате ДТП погибли двое украинцев 16
За минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли украинские полиции 11
В Ривном произошел пожар в здании ОГА 54
В Умани еще две школьницы отравились «Дротаверином» 45
Под Харьковом перевернулся автобус: 10 пострадавших 14
Оккупанты провели обыски в семи домах крымских татар, есть задержанные 52
ООС: Боевики совершили 4 обстрела, украинские военные отвечали 13
В Украине – 4286 новых случаев COVID-19 62
Заблудившегося в Карпатах туриста ищут 4-й день 10
Установлено, чем отравились школьницы в Боярке 77
В Боярке две школьницы отравились неизвестным веществом, одна девочка умерла 40
В Венгрии украинец на грузовике устроил разгром в центре города 26
В Новой Каховке в квартире обнаружили тела четырех человек 39
Вчера оккупанты трижды нарушили перемирие на Донбассе 10
В Польше группа грузин напала с ножами на украинцев 34
180 украинских туристов застряли на Занзибаре 41
В Карпатах вторые сутки ищут заблудившегося туриста 84
ООС: Боевики бьют из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия 13

В клинику «Охматдет» доставили 15-летнего киевлянина, который наглотался таблеток,  сообщает ТСН.

Отмечается, что ребенка доставили в больницу утром из дома. Сейчас врачи констатируют, что его состояние стабильное и угрозы уже жизни нет.

«У нас последние два года цифры остаются постоянными – 60 детей. С начала этого года мы уже приняли 25. И это только верхушка, потому что мы принимаем исключительно отравления. Мы уже выполнили свою годовую норму больных с суицидальными настроениями», - сообщил заведующий отделением интенсивной терапии острых интоксикаций НДСБ «Охматдет» Александр Урин.

Как сообщал ForUm, в Боярке Киевской области 16 февраля отравились две девочки, одна из них умерла. По данным полиции, семиклассницы употребляли медицинский препарат «Дротаверин».

В Умани Черкасской области две восьмиклассницы 17 февраля в помещении школы наглотались таблеток этого же препарата и попали в больницу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги