В клинику «Охматдет» доставили 15-летнего киевлянина, который наглотался таблеток, сообщает ТСН.

Отмечается, что ребенка доставили в больницу утром из дома. Сейчас врачи констатируют, что его состояние стабильное и угрозы уже жизни нет.

«У нас последние два года цифры остаются постоянными – 60 детей. С начала этого года мы уже приняли 25. И это только верхушка, потому что мы принимаем исключительно отравления. Мы уже выполнили свою годовую норму больных с суицидальными настроениями», - сообщил заведующий отделением интенсивной терапии острых интоксикаций НДСБ «Охматдет» Александр Урин.

Как сообщал ForUm, в Боярке Киевской области 16 февраля отравились две девочки, одна из них умерла. По данным полиции, семиклассницы употребляли медицинский препарат «Дротаверин».

В Умани Черкасской области две восьмиклассницы 17 февраля в помещении школы наглотались таблеток этого же препарата и попали в больницу.