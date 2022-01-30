Штамм коронавируса «Омикрон» может представлять большую опасность для детей, предупредил ученый Медицинского института в Нью-Дели Анимеш Арья в беседе с изданием IANS, пишет Судебно-юридическая газета.

По его словам, опасность данного варианта вируса для детей может быть связана с тем, что у них частота дыхания выше, чем у взрослых. Таким образом, дети более восприимчивы к содержащимся в воздухе биологическим агентам.

«Дыхательные пути детей меньше, чем у взрослых, и этот новый вариант в основном поражает верхние дыхательные пути у инфицированных пациентов. Следовательно, можно сказать, что есть вероятность того, что дети столкнутся с большим, чем взрослые, количеством проблем, которые могут вызывать беспокойство, но не смертельны», — сообщил специалист.

Как уточнил ученый, у детей «Омикрон» проявляется так же, как у взрослых: боль в горле, повышение температуры, усталость.

«Родители должны заставлять своих детей как можно больше оставаться дома, принимать все меры предосторожности, связанные с COVID-19, и тщательно заботиться об их питании, чтобы бороться с серьезными последствиями в случае заражения», — подчеркнул он.