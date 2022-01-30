также в разделеМир
Премьер Польши вновь объявил о полной поддержке Украины 4
В Польше готовятся к наплыву беженцев из Украины в случае вторжения России 37
В МО РФ заявили, что закончили проверку боеготовности войск ЗВО 32
Столтенберг: У стран-участниц НАТО разные взгляды на поставку оружия в Украину 18
В Кремле не исключают встречу Путина с Зеленским на открытии Олимпиады в Пекине 184
В Украину приедут главы МИД Германии и Франции 15
Запасы газа в ПХГ Европы опустились ниже 40% 13
В США готовят санкции против российской промышленности 26
На следующей неделе в Украину приедет премьер-министр Великобритании 17
Reuters: На границе с Украиной Россия увеличивает запасы крови и медматериалы 42
Конгрессмены: Быстрого продвижения закона о статусе Украины "НАТО Плюс" не будет 18
США, Германия и Франция обсудили ситуацию вокруг Украины 13
Байден обещает перебросить войска США в страны НАТО Восточной Европы 12
Премьер Британии планирует поговорить с Путиным 23
Ученые: Мутация COVID-19 происходит из-за людской безответственности 21
Лукашенко рассказал, как долго собирается быть президентом 27
ФРГ вышлет российского дипломата по подозрению в шпионаже 14
В Каталонии помиловали женщин, осужденных за колдовство 400 лет назад 54

Штамм коронавируса «Омикрон» может представлять большую опасность для детей, предупредил ученый Медицинского института в Нью-Дели Анимеш Арья в беседе с изданием IANS, пишет Судебно-юридическая газета.

По его словам, опасность данного варианта вируса для детей может быть связана с тем, что у них частота дыхания выше, чем у взрослых. Таким образом, дети более восприимчивы к содержащимся в воздухе биологическим агентам.

«Дыхательные пути детей меньше, чем у взрослых, и этот новый вариант в основном поражает верхние дыхательные пути у инфицированных пациентов. Следовательно, можно сказать, что есть вероятность того, что дети столкнутся с большим, чем взрослые, количеством проблем, которые могут вызывать беспокойство, но не смертельны», — сообщил специалист.

Как уточнил ученый, у детей «Омикрон» проявляется так же, как у взрослых: боль в горле, повышение температуры, усталость.

«Родители должны заставлять своих детей как можно больше оставаться дома, принимать все меры предосторожности, связанные с COVID-19, и тщательно заботиться об их питании, чтобы бороться с серьезными последствиями в случае заражения», — подчеркнул он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2206 грн.
5
Теги