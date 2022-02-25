С начала открытого широкомасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, войскам страны-захватчика были нанесены следующие потери (ориентировочно):
по состоянию на 15:00
- Танков до 80;
- Боевых бронированных машин разных типов 516;
- Самолеты 10;
- Вертолеты 7;
- Личного состава 2800.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
По данным Министерства обороны, 25 февраля российская армия потеряла более тысячи солдат – это рекорд за все время ее существования.
«Сегодня (25 февраля – ред.) количество потерь со стороны оккупационных войск РФ составляет более 1 тысячи. Такое количество потерь в/с за такое время боевых действий Россия не несла за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, который начинала».
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