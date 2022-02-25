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С начала открытого широкомасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, войскам страны-захватчика были нанесены следующие потери (ориентировочно):

по состоянию на 15:00

  • Танков до 80;
  • Боевых бронированных машин разных типов 516;
  • Самолеты 10;
  • Вертолеты 7;
  • Личного состава 2800.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По данным Министерства обороны, 25 февраля российская армия потеряла более тысячи солдат – это рекорд за все время ее существования.

«Сегодня (25 февраля – ред.) количество потерь со стороны оккупационных войск РФ составляет более 1 тысячи. Такое количество потерь в/с за такое время боевых действий Россия не несла за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, который начинала».
ForUm

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