Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении организатора и 6 участников преступной организации, которая на протяжении 2016-2019 годов занималась совершением заказных убийств, сообщает Офис генпрокурора.

Следствием установлено, что участники преступной организации за денежное вознаграждение осуществляли заказные убийства, в частности убили директора ООО «Капарол», директора отдела рекламы Киевского метрополитена, частного предпринимателя, а также совершили покушение на убийство адвоката, который защищал интересы пострадавших предпринимателей.

Кроме того, они совместно с гражданином Российской Федерации, находящимся в розыске, убили общественную активистку Амину Окуеву, а также совершили покушение на убийство ее мужа. Заказчики этих убийств и покушений сейчас находятся в розыске.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следственным управлением Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области. Обвиняемым инкриминируется создание и участие в преступной организации; законченное покушение на умышленное убийство из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц; приобретение, ношение, хранение и передача огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения; незаконное изготовление взрывного устройства и завладения огнестрельным оружием и боевыми припасами (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 27 п.п. 6 , 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п.п. 6, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 п .п. 6, 11, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины). В случае доказательства вины, им грозит пожизненное лишение свободы.

Амина Окуева погибла 30 октября 2017 близ села Глеваха в Киевской области в результате полученных ранений. Во время диверсионного нападения автомобиль, в котором Окуева находилась с мужем Адамом Осмаевым, был обстрелян на железнодорожном переезде.