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В австрийском городе Герасдорф неподалеку от Вены застрелили просителя убежища из России. Об этом сообщила радиостанция OFR вечером в субботу, 4 июля.

Австрийский спецназ задержал подозреваемого в Линце. Он также является гражданином России. При задержании мужчина не сопротивлялся. Его мотивы пока неизвестны.

Указано, что оба россиянина, вероятно, являются выходцами из Чечни.

В свою очередь журналист Андрей Цаплиенко сообщил в своем Telegram-канале, что был убит политэмигрант из Чечни Мамихан Умаров (Мартин Бек), известный как Анзор. Более десяти лет подряд, как утверждал сам убитый, принимал заказы на теракты и ликвидацию граждан разных стран. В Украине с ним якобы обсуждали два кровавых заказа, – на Амину Окуеву с Адамом Осмаевым и на Игоря Мосийчука.

В свою очередь экс-нардеп Мосийчук в Facebook также сообщил об убийстве Умарова и назвал его главным свидетелем по делу об убийстве Амины Окуевой, покушении на Адама Осмаева и теракта в Киеве возле телеканала Эспрессо.

По словам Мосийчука, Умаров сотрудничал с Нацполицией. Был допрошен в качестве свидетеля и передал следователю записи разговоров чеченских чиновников которые заказывали убийства в Украине.

Напомним, в Днипре появится улица Амины Окуевой.
ForUm

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