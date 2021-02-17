Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон о народовластии через всеукраинский референдум (проект №3612), сообщили ForUm’у в пресс-службе парламента.

Документом предусматриваются следующие виды всеукраинского референдума по предмету:

1) утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; 2) решение вопроса общегосударственного значения;

3) изменение территории Украины;

4) потеря силы закона Украины или отдельными его положениями.

При этом на референдум не могут выноситься вопросы:

· противоречащие Конституции, общепризнанным нормам международного права;

· отменяющие или ограничивающие конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;

· по вопросам налогов, бюджета, амнистии;

· направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

· включенные Конституцией и законами Украины к сфере органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Законом определен круг субъектов процесса референдума, которые регистрируются в Центральной избирательной комиссии как сторонники или оппоненты вопрос всеукраинского референдума. Ими могут быть как политические партии, так и общественные организации, в соответствии зарегистрированные в Центральной избирательной комиссии.

Как отмечается в пояснительной записке, это будет способствовать усилению легитимации решений, принятых на всеукраинском референдуме, укреплению связей институтов гражданского общества с органами государственной власти.

Закон направлен на подпись президенту Украины.

Как ранее сообщал ForUm, 26 января Верховная Рада приняла закон о всеукраинском референдуме.

Зеленский считает, что принятый закон предоставляет возможность всем гражданам Украины принимать важные решения по жизнедеятельности страны, а политики теряют часть влияния, так критикуют этот закон.