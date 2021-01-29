Принятый Верховной Радой Закон «О народовластия через всеукраинский референдум» предоставляет возможность всем гражданам Украины принимать важные решения по жизнедеятельности страны, а политики теряют часть влияния, так критикуют этот закон. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Если земетили, то это уже закономерность: если общество что-то поддерживает, а политики против - значит, у политиков что-то хотят забрать. Так было, когда мы отменили депутатскую неприкосновенность, так произошло и сейчас. Для некоторых это катастрофа, потому что теперь важные решения смогут принимать не они, а все граждане Украины на референдуме», - сказал Зеленский.

Он напомнил, что принятие закона о референдуме было среди пунктов его предвыборной программы.

«Мы это обещали - мы это сделали. Мои поздравления народу Украины, мои соболезнования отдельным партиям», - отметил президент.

Глава государства добавил, что некоторые депутаты высказывались против этого закона, однако сейчас изменили свою позицию. Зеленский также выразил надежду, что в будущем народных избранников, которые быстро «переобуваются», будет меньше.

«И вообще, что депутатов будет меньше: не 450, а 300. Этот закон, кстати, на очереди, мы также это обещали и должны это сделать. Кстати, чтобы депутатов стало 300, нужно 300 голосов», - сказал он.

«Интересно, кто присоединится к фракции «Слуг народа», чтобы это решение стало возможным?» - спросил глава государства и призвал граждан внимательно следить за поименным голосованием за этот закон.

Кроме того, Президент напомнил, что на этой неделе парламент принял ряд других важных документов. В частности, закон о Бюро экономической безопасности и в первом чтении - по реформированию Службы безопасности Украины. Зеленский поблагодарил депутатов за их поддержку.

«Это были важные пункты моей предвыборной программы. Мы обещали, что СБУ не будет заниматься экономикой. Мы обещали, что СБУ не будет «кошмарить» бизнес и предпринимателей. А значит, снова: мы это обещали - мы это сделали», - подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, 26 января Верховная Рада приняла закон о всеукраинском референдуме.