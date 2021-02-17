также в разделеОбщество
Украина возвращается к адаптивному карантину
Украинские депутаты рассказывают европейским СМИ небылицы про оппозиционные телеканалы 30
Латиноамериканские СМИ осуждают Евросоюз за отсутствие четкой позиции по поводу давления на свободу слова в Украине 13
Дело «луцкого террориста» направлено в суд 9
Чат-бот помог заблокировать более 2 тысяч наркомагазинов в интернете 10
Скандального прокурора Кулика вызывают в НАПК 20
НАБУ ответило Степанову на обвинение в попытке сорвать COVID-вакцинацию 42
16 февраля. Картина дня 33
СБУ и налоговая разоблачили схему поставки продукции из «ЛНР» 34
Замерз крупнейший равнинный водопад Украины 29
Штепа в суде назвала себя настоящим патриотом 22
Львовскому преподавателю объявили выговор за порно в тестах 21
Украина получила документы для регистрации вакцины Pfizer 13
Судья Вовк утверждает, что находится на рабочем месте 14
Шария вызвали на допрос в СБУ на 22 февраля 26
Судью приговорили к 6 годам за взятки 11
В Украине стартовали занятия для мобильных бригад по вакцинации 19
Гармаш: Захваченная боевиками территория на 1,4 тыс. кв км больше, чем зафиксировано в Минских соглашениях 19

Фонд государственного имущества выставил на аукцион первую тюрьму, сообщил министр юстиции Денис Малюська.

«Большая распродажа тюрем» дошла до этапа первого аукциона. Если кто имеет лишних 220 миллионов и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева - welcome по ссылке ниже», - написал он в Facebook.

По словам министра, 70% поступлений от продажи потратят на развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам, 30% - пополнит государственный бюджет.

Как сообщал ForUm, Министерство юстиции и Фонд государственного имущества готовят к приватизации имущественный комплекс Ирпенского исправительного центра (№132).

На сайте ФГИ сообщается, что до подачи заявки на покупку тюрьмы остается 26 дней. Также есть детальное описание объекта: размеры территории и имеющаяся инфраструктура. Расположен он по адресу: Киевская обл., г. Ирпень, пгт Коцюбинское, ул. Железнодорожная, 1.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги