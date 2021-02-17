Фонд государственного имущества выставил на аукцион первую тюрьму, сообщил министр юстиции Денис Малюська.

«Большая распродажа тюрем» дошла до этапа первого аукциона. Если кто имеет лишних 220 миллионов и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева - welcome по ссылке ниже», - написал он в Facebook.

По словам министра, 70% поступлений от продажи потратят на развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам, 30% - пополнит государственный бюджет.

Как сообщал ForUm, Министерство юстиции и Фонд государственного имущества готовят к приватизации имущественный комплекс Ирпенского исправительного центра (№132).

На сайте ФГИ сообщается, что до подачи заявки на покупку тюрьмы остается 26 дней. Также есть детальное описание объекта: размеры территории и имеющаяся инфраструктура. Расположен он по адресу: Киевская обл., г. Ирпень, пгт Коцюбинское, ул. Железнодорожная, 1.