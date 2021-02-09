Министерство юстиции и Фонд государственного имущества готовят к приватизации имущественный комплекс Ирпенского исправительного центра (№132).

Аукцион планируют объявить в середине февраля, а стартовая цена объекта составляет 220,2 млн грн, сообщила пресс-служба Минюста.

«В рамках «Большой приватизации тюрем» планируем выставить на прозрачные аукционы имущество 35-ти исправительных учреждений, находящихся в «законсервированном» состоянии. Каждое из этих заведений, расположенных по всей территории Украины, уже прекратило свою профильную деятельность. Содержать закрытые учреждения невыгодно для государства, поскольку это миллионы гривен расходов ежегодно», - отметила замминистра юстиции Елена Высоцкая.

По ее словам, приватизация «законсервированных» исправительных центров не только избавит государство убытков и обеспечит поступления в бюджет, но и позволит строить новые, современные исправительные центры по европейскому образцу, что улучшит условия содержания в неволе, условия труда для персонала Государственной уголовно-исполнительной службы и обеспечит безопасность общества.

Государственное учреждение «Ирпенский исправительный центр (№132)» расположено в центре пгт Коцюбинское в 6 км от столичной станции метро «Академгородок».

Заведение прекратило свою профильную деятельность в августе 2019 года.

«Объект имеет прекрасный инвестиционный потенциал. Общая площадь земельного участка составляет 8,3 га. Подведены коммуникации: водоотвод и водоснабжение, электричество и тому подобное. Рядом - железнодорожная ветка, что позволит новому владельцу обеспечить превосходную логистику. Кроме того, вокруг объекта возведен новый жилой массив, рядом - большой парк, который создает прекрасные условия для застройки», - отметил заместитель председателя Фонда государственного имущества Тарас Елейко.

По его словам, объект открывает множество возможностей как для построения бизнес-центра, логистического комплекса, так и для жилой застройки. Ожидается, что им заинтересуется широкий круг инвесторов.

Справка: Государственное учреждение «Ирпенский исправительный центр (№ 132)» расположена по адресу: Киевская обл., город Ирпень, пгт Коцюбинское, ул. Железнодорожная, дом 1 и дом 5. Расстояние до Киева составляет 2,8 км, до станции метро «Академгородок» - 6,4 км, до городского парка отдыха - 150 м, до железнодорожной станции «Беличи» - 120 м, в общеобразовательную школу № 18 - 650 м. Площадь зданий составляет 28 141,70 кв.м. Общая площадь земельных участков - 8,3 га, категория земель - земли жилой и общественной застройки. На объекте имеются водоснабжение и канализационная сеть. Электроснабжение осуществляется двумя подстанциями 700 и 490 кВт. Стартовая цена (без учета налога на добавленную стоимость) составляет 220 211 587,66 грн.