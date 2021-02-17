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В Свалявском районе Закарпатья продолжается поиск заблудившегося 13 февраля туриста, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7:00 17 февраля поиски второго пропавшего туриста продолжаются», – говорится в утренней сводке.

К поисковым работам в течение суток привлекались 56 человек и 13 единиц техники, из них от ГосЧС 48 человек и 11 единиц техники, в том числе вертолет.

Напомним, 13 февраля возле села Березники Свалявского района на склоне горы Гемба во время катания на лыжах заблудились 2 человека (жители Киева). 14 февраля в 11.30 поисковой группой был найден первый турист (состояние здоровья удовлетворительное).
ForUm

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