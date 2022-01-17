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17 января в 14:50 в 4-ю специальную поисково-спасательную группу поступил телефонный звонок от одной из американских компаний, которая сообщила, что они получили уведомление о том, что по определенным координатам возле горы Пип Иван (ориентировочно 200 м от вершины) на территории Закарпатской области травмировался иностранный турист.

Как сообщила пресс-служба ГосЧС, для оказания помощи пострадавшему 15:22 были направлены спасатели поисково-спасательного поста Явирнык.

В 16:12 пострадавший найден.

В 16:19 спасатели с пострадавшим прибыли в место несения службы ПРВ Явирнык на вершине г. Пип Иван.

Из-за усложненных погодных условий спуск гражданина Польши с вершины  запланирован на 18 января.

Погода на горе Поп Иван: температура воздуха, -13С, порыв
ForUm

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