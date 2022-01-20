Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан об ухудшении погоды в западных регионах страны.
«20 января утром и днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с; днем в Карпатах и Закарпатье значительный снег, метели (I уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.
Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Кроме того, 20 января в высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровня).
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время