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Спасатели доставили из полоныны Боржава (склон горы Плай) в село Гуклывый 9 туристов, которых накрыла лавина.   Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.

Из них 1 человек травмирован, он будет самостоятельно обращаться в лечебное учреждение. Состояние здоровья удовлетворительное.

Напомним, 23 января в 11:31 в Службу спасения поступило сообщение о том, что при прохождении туристического маршрута группой в составе 9 человек, пятерых из них накрыло лавиной.

Событие произошло около метеостанции Плай, возле села Гуклывый Воловецкой ТГ, Мукачевского района.

Туристы откопались самостоятельно, но один человек пострадал от попадания в лавину и нуждается в транспортировке.

Для помощи были привлечены горные спасатели с. Н. Ворота и с. Пилипец, всего 10 человек и 3 единицы техники.
ForUm

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