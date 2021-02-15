также в разделеПроисшествия
В Польше группа грузин напала с ножами на украинцев 15
180 украинских туристов застряли на Занзибаре 21
ООС: Боевики бьют из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия 13
Умер посол Украины в Китае 22
Названы имена трех военных, погибших под Новолуганским 25
На Донбассе погибли трое бойцов ООС 29
Вспышку гепатита А зафиксировали в Одесской области 15
За сутки боевики дважды нарушили перемирие 13
В пяти областях ограничено движение транспорта 31
Хмельницкая АЭС отключила энергоблок в аварийном порядке 70
Из-за обвала пристройки во Львове погиб человек 11
Из-за непогоды обесточены более 60 населенных пунктов в Украине 11
Боевики на Донбассе семь раз нарушали режим прекращения огня 11
ОБСЕ: Больше всего гражданских на Донбассе погибли из-за мин 10
На Донбассе подорвался военный 39
На Житомирщине на ходу загорелся поезд 19
Непогода обесточила в Украине 86 населенных пунктов 12
Вчера на Донбассе боевики убили двоих военных 44

В 06:00 15 февраля в районе горы Магура-Жиде возобновлены поисковые работы заблудившегося туриста, сообщила пресс-служба ГосЧС.

Сейчас к поискам привлечены  41 спасатель и 9 единиц техники ведомства.

Вчера, 14 февраля, в 11:25, одна из групп спасателей в районе горы Магура-Жиде нашла одного из заблудившихся в районе горы Гемба туристов. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

 

В 16:30 того же дня для проведения поисково-спасательных работ другого пропавшего туриста дополнительно направили силы и средства. В 16:45, 14 февраля, вертолет ЕС-225 «Супер пума» (55)  ГосЧС совершил 10 облетов в районе поиска пропавшего туриста, но из-за ухудшения погодных условий (плотная облачность, туман) вертолет вернулся в  Ивано-Франковск. В результате поиска пропавшего лицо не найдено. Поиски продолжаются.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
8768 грн.
52
Теги