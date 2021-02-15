В 06:00 15 февраля в районе горы Магура-Жиде возобновлены поисковые работы заблудившегося туриста, сообщила пресс-служба ГосЧС.

Сейчас к поискам привлечены 41 спасатель и 9 единиц техники ведомства.

Вчера, 14 февраля, в 11:25, одна из групп спасателей в районе горы Магура-Жиде нашла одного из заблудившихся в районе горы Гемба туристов. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

В 16:30 того же дня для проведения поисково-спасательных работ другого пропавшего туриста дополнительно направили силы и средства. В 16:45, 14 февраля, вертолет ЕС-225 «Супер пума» (55) ГосЧС совершил 10 облетов в районе поиска пропавшего туриста, но из-за ухудшения погодных условий (плотная облачность, туман) вертолет вернулся в Ивано-Франковск. В результате поиска пропавшего лицо не найдено. Поиски продолжаются.