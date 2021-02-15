также в разделеМир
ВОЗ разрешила экстренное применение вакцины от AstraZeneca 13
В Кремле ответили на приглашение Илона Маска поговорить с Путиным 18
Лавров заявил, что разрыв отношений с ЕС начался давно 18
В Microsoft назвали связанную с РФ кибератаку на США «крупнейшей в мире» 37
ВОЗ: Вспышка коронавируса в Ухане была больше, чем считалось 12
Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка 13
Адвокат Трампа заявил об угрозах убийства после решения об импичменте 23
Новая Зеландия усилила карантин из-за COVID-19 19
Япония одобрила COVID-вакцину Pfizer 11
Из-за непогоды в США без света остались сотни тысяч людей 56
Столтенберг: НАТО не хочет оставаться в Афганистане дольше, чем необходимо 13
ЕС упростил процедуру одобрения COVID-вакцин от новых штаммов 17
Адвокаты Навального сделали обращение в Совет Европы 29
СМИ узнали о резиденциях Лукашенко, автопарк и самолет за 100 млн долларов 30
В Японии произошло повторное землетрясение 23
Джонсон призовет лидеров G7 об ускорении вакцинации против COVID 15
Число пострадавших после землетрясения в Японии превысило 120 человек 13
Байден возвращает Викторию Нуланд в Госдеп 24

В Евросоюзе прокомментировали недавние слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о «разрыве отношений, который уже происходит».

О реакции ЕС на слова Лаврова спросили представителя Европейской службы внешних дел Петера Стано на ежедневном брифинге Еврокомиссии, передает «Европейская правда».

Он ответил, что не видит смысла комментировать каждое конкретное заявление главы МИД РФ.

«Главный дипломат ЕС в Москве высказал очень четкую позицию Евросоюза по поводу того, как мы видим возможность дальше развивать отношения между ЕС и Россией. Важно, что мы уже получили на это ответ... Нет необходимости комментировать каждое отдельное заявление главы МИД Лаврова, в каком бы контексте он это ни говорил. Что действительно важно - это действия и поведение России», - отметил Стано.

Он добавил, что вопрос отношений с РФ министры иностранных дел стран-членов планируют обсуждать на встрече 22 февраля, основываясь в том числе на выводах из визита Жозепа Борреля и на том, как Россия общается с отдельными странами-членами.

Как уже сообщалось, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разрыв в отношениях России и ЕС начался давно и их разрывает Брюссель.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
3159 грн.
31
Теги