Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разрыв в отношениях России и ЕС начался давно, и их разрывает Брюссель.

Об этом он заявил на встрече с финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге, сообщает «Европейская правда».

По словам Лаврова, любому человеку, интересующемуся политикой, известно, что «разрыв давно происходит, отношения последовательно разрывает Европейский Союз».

«Мы готовы обсуждать проблемы. Когда это отвечает в том числе и интересам РФ, мы взаимодействуем и по вопросам изменения климата, и по окружающей среде, - отметил российский министр. - Но каркас этих отношений был сознательно разрушен по инициативе Брюсселя».

Лавров отметил, что Россия будет готова к возобновлению отношений с Евросоюзом, если Брюссель перестанет их разрывать.

«Выбор за Евросоюзом. Если он решит, что все-таки отношения нужно восстанавливать и повернуть назад действия по их разрыву, о которых я упомянул, мы будем к этому тоже готовы», - сказал Лавров.

Министр отметил, что попустительство Брюсселя грубым нарушениям прав русскоязычных и нападкам на русский язык и культуру свидетельствует о том, что Евросоюз отдаляется от всего, что связано с Россией.

Ранее Лавров в эфире программы «Соловьев LIVE», отвечая на вопрос о том, идет ли Россия к разрыву с ЕС, сказал: «Мы исходим из того, что мы готовы».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже заявил, что слова Лаврова СМИ цитировали вне контекста и смысл заключается в том, что Москва хотела бы развивать отношения с Брюсселем, но надо быть готовым к худшему.

В МИД РФ подтвердили настрой на разрыв отношений с Евросоюзом в том случае, если на этот шаг пойдет Брюссель.