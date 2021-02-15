также в разделеМир
ВОЗ разрешила экстренное применение вакцины от AstraZeneca 13
В Кремле ответили на приглашение Илона Маска поговорить с Путиным 18
В ЕС отреагировали на слова Лаврова о разрыве отношений 31
В Microsoft назвали связанную с РФ кибератаку на США «крупнейшей в мире» 37
ВОЗ: Вспышка коронавируса в Ухане была больше, чем считалось 12
Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка 13
Адвокат Трампа заявил об угрозах убийства после решения об импичменте 23
Новая Зеландия усилила карантин из-за COVID-19 19
Япония одобрила COVID-вакцину Pfizer 11
Из-за непогоды в США без света остались сотни тысяч людей 56
Столтенберг: НАТО не хочет оставаться в Афганистане дольше, чем необходимо 13
ЕС упростил процедуру одобрения COVID-вакцин от новых штаммов 17
Адвокаты Навального сделали обращение в Совет Европы 29
СМИ узнали о резиденциях Лукашенко, автопарк и самолет за 100 млн долларов 30
В Японии произошло повторное землетрясение 23
Джонсон призовет лидеров G7 об ускорении вакцинации против COVID 15
Число пострадавших после землетрясения в Японии превысило 120 человек 13
Байден возвращает Викторию Нуланд в Госдеп 24

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разрыв в отношениях России и ЕС начался давно, и их разрывает Брюссель.

Об этом он заявил на встрече с финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге, сообщает «Европейская правда».

По словам Лаврова, любому человеку, интересующемуся политикой, известно, что «разрыв давно происходит, отношения последовательно разрывает Европейский Союз».

«Мы готовы обсуждать проблемы. Когда это отвечает в том числе и интересам РФ, мы взаимодействуем и по вопросам изменения климата, и по окружающей среде, - отметил российский министр. - Но каркас этих отношений был сознательно разрушен по инициативе Брюсселя».

Лавров отметил, что Россия будет готова к возобновлению отношений с Евросоюзом, если Брюссель перестанет их разрывать.

«Выбор за Евросоюзом. Если он решит, что все-таки отношения нужно восстанавливать и повернуть назад действия по их разрыву, о которых я упомянул, мы будем к этому тоже готовы», - сказал Лавров.

Министр отметил, что попустительство Брюсселя грубым нарушениям прав русскоязычных и нападкам на русский язык и культуру свидетельствует о том, что Евросоюз отдаляется от всего, что связано с Россией.

Ранее Лавров в эфире программы «Соловьев LIVE», отвечая на вопрос о том, идет ли Россия к разрыву с ЕС, сказал: «Мы исходим из того, что мы готовы».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже заявил, что слова Лаврова СМИ цитировали вне контекста и смысл заключается в том, что Москва хотела бы развивать отношения с Брюсселем, но надо быть готовым к худшему.

В МИД РФ подтвердили настрой на разрыв отношений с Евросоюзом в том случае, если на этот шаг пойдет Брюссель.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
3159 грн.
18
Теги