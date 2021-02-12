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Министерство иностранных дел России объяснило слова Лаврова, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, сообщает «Европейская правда».

Как заявили в МИД в комментарии журналистам, Россия подтверждает настрой на разрыв отношений с Евросоюзом в том случае, если на этот шаг пойдет Брюссель.

«Мы готовы к разрыву, если он пройдет по инициативе ЕС», - сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Со своей стороны настоятельно призываем еэсовцев к равноправному сотрудничеству и взаимоуважению, о чем и сказал Сергей Лавров», - отметили в МИД РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Лаврова о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом цитируются в СМИ вне контекста, и смысл заключается в том, что Москва хотела бы развивать отношения с Брюсселем, но надо быть готовым к худшему. 

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия разорвет отношения с Евросоюзом, если увидит санкции, угрожающие экономике страны.

 
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