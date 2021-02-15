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В связи с непогодой ограничено движение грузового транспорта на некоторых участках дорог в Волынской, Ивано-Франковской, Одесской и Черниговской областях, сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Украины.

Так, в Волынской области в частности движение грузовиков ограничено на: Т-18-02 /М-07/ - Маюничи - Великая Осница - Красноволье - Колки - /Р-14/ - Копылье – Рожище – Торчин – Шклинь - /Н-17/ на участке пгт Торчин - с. Шклинь; Т-03-05 Нововолынск – Иваничи – Павловка – Локачи на участке с. Павловка – пгт Локачи.

Кроме того, с 23:00 14 февраля до окончания стихии введено ограничение движения для всех видов транспорта на дороге Т-03-03 Луцк - Радомышль - Демидовка - Дубно (в пределах области).

В Ивано-Франковской области ограничено движение грузового транспорта на дорогах госзначения: Р-24 Татаров - Каменец-Подольский, км 117+800 - 177+890 (г. Коломыя - с. Устечко), Р-20 Снятин - Тязев, км 0+000 - 27+300 (г. Снятин - г. Городенка).

В Одесской области по распоряжению городского головы Одессы №56 от 12 февраля 2021 года с 09:00 рекомендовано запретить въезд в г. Одесса грузового и крупногабаритного транспорта на время неблагоприятных погодных условий.

В Черниговской области с 08:30 15 февраля ограничено движение грузового транспорта на дороге Н-28 Чернигов - Сеньковка (км 0+000 - км 75+865).

По данным Укравтодора, в настоящее время для обеспечения проезда дорогами госзначения работают 1219 ед. техники и 1541 дорожный работник.

По данным Укргидрометцентра, сегодня ожидается небольшой снег в западных, Житомирской, Винницкой областях Украины, температура воздуха в течение суток 4-9° мороза. На остальной территории страны - без существенных осадков.
ForUm

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