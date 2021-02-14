В японской префектуре Фукусима зафиксировали повторное землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает Японское метеорологическое агентство.

Толчки зафиксировали в 16:31 по местному времени (09:31 по Киеву), очаг землетрясения находился на глубине 50 километров под водой. Толчки силой до 4 баллов ощутили в префектурах Фукусима и Мияги, угрозы цунами не возникло.

В субботу, 13 февраля, возле японского побережья префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 7,3. Количество пострадавших превысило 120 человек — многие из них получили травмы при падении. Данных о погибших нет.

По данным Kyodo, в результате землетрясения без электричества остались около 900 тысяч домов. К утру без света оставались несколько сотен зданий в Фукусиме.