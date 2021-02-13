По данным сайта, подземный толчок произошел около 16:07 по киевскому времени. Эпицентр находился на северо-востоке Японии, в районе префектуры Фукусима.

Местные метеорологи объявили об угрозе цунами в результате землетрясения, но в целом разрушений от него не ожидают.

Известно, что землетрясение ощущалось в около 10 префектурах, включая столицу Токио. Ожидаются и афтершоки.

Также отмечается, что примерно в этом регионе произошло сильное землетрясение и цунами в марте 2011 года. Тогда в результате толчков магнитудой 9.0 - 9.1 погибли более 15 тысяч человек, а ущерб от разрушений оценили в 309 миллиардов долларов.

Напомним, на территории Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7..