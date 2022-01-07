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США и Япония запускают новое соглашение об оборонных разработках и подпишут пятилетнюю программу повышения военной готовности. Такое решение приняли на фоне действий Китая в отношении Тайваня и наращивания Россией своих войск на украинских границах.

Как пишет Новое Время, об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время виртуальной встречи с американским министром обороны Ллойдом Остином с их японскими коллегами, говорится на сайте Дерджепа США.

Он подчеркнул, что американо-японский альянс «должен не только укрепить имеющиеся у нас инструменты, но и разработать новые», упомянув о стягивании российских войск к границам Украины, «провокационных» действиях Пекина в отношении Тайваню и последнего запуска гиперзвуковой ракеты Северной Кореей.

«Мы запускаем новое соглашение об исследованиях и разработках, которое облегчит сотрудничество наших ученых, инженеров и руководителей программ по решению новых проблем, связанных с обороной, от противодействия гиперзвуковым угрозам до развития космических возможностей», — заявил Блинкен.

Также на фоне агрессивных действий РФ и Китая Вашингтон и Токио подпишут новую пятилетнюю программу для повышения военной готовности и оперативной совместимости.

Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что встреча поможет заложить основу для будущего альянса безопасности, включая эволюционные миссии, чтобы «отражать растущую способность Японии вносить вклад в мир в регионе и стабильность».
ForUm

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