Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида провели первую официальную онлайн-встречу. На ней обсудили угрозы со стороны Китая, пишет ua.news со ссылкой на Associated Press.

Большую часть 80-минутной беседы Байден и Кисида посвятили вопросам, связанным с Китаем. Оба лидера выразили опасения по поводу усиливающейся агрессии Китая в отношении Тайваня.

Япония обеспокоена намерениями Китая в Южно-Китайском море, где в последние годы он усилил свое военное присутствие. Также остается напряженной ситуация и в Восточно-Китайском море, где ведется давний спор о группе необитаемых островков, находящихся под управлением Токио, но на которые претендует Япония.

Байден отметил, что США привержены соблюдению японо-американского договора о безопасности 1960 года, который распространяется на контролируемые Японией спорные острова Сэнкаку, которые Китай именует Дяоюй.

Коснулись и вопроса о ядерном оружии. Как известно, Северная Корея предложила возобновить ядерные испытания и испытания ракет большой дальности, которые были приостановлены более трех лет. Байден ясно дал понять Кисиде, что США будут тесно сотрудничать с Южной Кореей и Японией, чтобы воспрепятствовать Северной Корее в дальнейших провокациях.

Также лидеры обсудили дальнейшее экономическое сотрудничество, усилия по борьбе с пандемией COVID-19 и другие вопрос. Коснулись и вопроса кризиса в Восточной Европе, где Россия сосредоточила свои войска на границе с Украиной.

Напомним, в новой стратегической концепции НАТО будут упомянуты вызовы со стороны Китая, который все больше наращивает свой потенциал, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Новую стратегическую концепцию альянса лидеры стран НАТО утвердят на саммите в Мадриде в 2022 году.

Как сообщалось, китайская гиперзвуковая ракета, способная нести ядерный боезаряд, в августе облетела всю планету перед тем, как поразить цель, сообщила газета Financial Times, ссылаясь на источники, знакомые с данным американской разведки. Ракета способна лететь на низкой орбите и зайти на цель со стороны, где слабое противоракетное прикрытие.

Соединенные Штаты и Япония подпишут новое соглашение о сотрудничестве в сфере обороны для противодействия оборонным угрозам, включая гиперзвуковые и космические возможности, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.