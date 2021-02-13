Россия и Китай используют вакцины от нового коронавируса для достижения целей на дипломатической арене. За ситуацией следит Агентство национальной безопасности США.
Об этом заявила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Джен Псаки назвала это неприемлемым поведением.
«Мы видим попытки Китая и России использовать вакцины для продвижения в плане дипломатии. Президент США Джо Байден обсуждает вопрос вакцин со многими лидерами, президент намерен вернуть США центральное место на мировой арене», - сказала она.
Псаки пообещала проконсультироваться по данной теме с Советом национальной безопасности при Белом доме.
«Думаю, такие страны, как Россия и Китай, используют помощь, чтобы другие государства вели себя, как они. Это неприемлемое поведение, будь то в области прав человека или свободы СМИ. Мы не станем с этим мириться. США возобновили членство во Всемирной организации здравоохранения. Это важно и обезопасит людей», - отметила Псаки.
Напомним, по данным ООН, в течение одного года Украина может вакцинировать от коронавируса половину своего населения.
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