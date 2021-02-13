Россия и Китай используют вакцины от нового коронавируса для достижения целей на дипломатической арене. За ситуацией следит Агентство национальной безопасности США.

Об этом заявила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки .

Джен Псаки назвала это неприемлемым поведением.

«Мы видим попытки Китая и России использовать вакцины для продвижения в плане дипломатии. Президент США Джо Байден обсуждает вопрос вакцин со многими лидерами, президент намерен вернуть США центральное место на мировой арене», - сказала она.

Псаки пообещала проконсультироваться по данной теме с Советом национальной безопасности при Белом доме.

«Думаю, такие страны, как Россия и Китай, используют помощь, чтобы другие государства вели себя, как они. Это неприемлемое поведение, будь то в области прав человека или свободы СМИ. Мы не станем с этим мириться. США возобновили членство во Всемирной организации здравоохранения. Это важно и обезопасит людей», - отметила Псаки.