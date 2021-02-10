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В течение одного года Украина может вакцинировать от коронавируса половину своего населения.

Об этом в эфире канала «Украина 24» рассказал руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ, врач Андрей Славуцкий.

По его словам, Нацпрограмма по вакцинации предусматривает вакцинацию 50% населения до первого квартала 2022 года.

«Это очень амбициозный план. Если страна найдет возможности вакцинировать быстрее, мы только будем это приветствовать», - сказал он.

Врач также отметил, что через механизм COVAX планируется поставить вакцину, которая покрыла бы потребности 20% населения – это 8 млн украинцев, 16 млн доз. Славуцкий добавил, что первые поступления вакцины должны начаться во второй половине февраля: »Как раз сегодня была последняя информация, что буквально на днях мы должны понять, когда придут первые 117 тысяч доз вакцины от Pfizer».

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от COVID-19 в Украине может начаться в районе 15 февраля, или позже.
ForUm

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