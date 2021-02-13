Народный депутат Украины потеряет свои полномочия, если суд признает его виновным в неперсональном голосовании, что является уголовным правонарушением. Об этом заявил Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает на пресс-служба ВР.

«Кнопкодавство - это уголовное преступление, поэтому решение будет принято в рамках действующего Уголовно-процессуального Кодекса. Если вступает в силу решение суда, то народный депутат перестает быть народным депутатом Украины. Фактически автоматически», - отметил Разумков.

По его словам, Верховная Рада комплексно подходит к вопросу борьбы с кнопкодавством. На сегодня уже есть первые решения.

«Места на задних рядах, которые не закреплены за народными депутатами и где, возможно, происходили такие позорные явления, отключены от системы "Рада". Надеемся, что в ближайшее время нам удастся привязать карточку депутата к конкретному месту. И мы фактически сможем видеть, с какого места или за кого проголосовал тот или иной нардеп», - рассказал Разумков.

Председатель Парламента также добавил, что планируется дополнительно установить четыре камеры видеонаблюдения в зале пленарных заседаний.

«Программа максимум - перейти на новую систему "Рада" или ее аналоги, чтобы полностью исключить неперсональное голосование. Есть разные варианты, начиная с сенсорных кнопок, и заканчивая отпечатком пальца. Но мне бы очень хотелось, чтобы кнопкодавство осталось в истории и последние события только были в хрониках, а не в стенах парламента», - подчеркнул Разумков.

Напомним, нардепу впервые в истории сообщили о подозрении за кнопкодавство.