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Впервые в истории народному депутату Украины сообщили о подозрении в неперсональном голосовании. Об этом на своей странице в Facebook сообщила  генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

«По моему поручению прокуроры сообщили о подозрении народному депутату Украины по фактам совершения на пленарном заседании Верховной Рады Украины голосований вместо другого народного депутата. Это первый в нашей практике случай привлечения к ответственности по ст. 364-2 Уголовного кодекса Украины», – написала она.

По словам Венедиктовой, нардеп при рассмотрении поправок к законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения неоднократно совершал неличное голосование с использованием персональной карточки коллеги.

Она подчеркнула что народный депутат Украины должным образом вызывался в Офис генпрокурора на 11 февраля для вручения уведомления о подозрении, однако, не явился и о причинах неявки не сообщил. Письменное уведомление о подозрении в порядке, предусмотренном УПК Украины, направлено в Аппарат Верховной Рады Украины, по месту жительства парламентария, на его электронную почту и другие известные стороне обвинения средства связи.

«Уголовная ответственность за «кнопкодавство» - важный предохранитель, которым надо активно пользоваться. Законы должны приниматься без нарушения закона.

Разоблачение и реальное привлечение к ответственности парламентариев должно способствовать искоренению этого позорного явления и повышению доверия к правоохранительной системе и законодательного органа», – пождчтожила генпрокурор.

По данным СМИ, речь идет о члене депутатской группы «Довира» Владиславе Поляке.
ForUm

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