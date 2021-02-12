Львовский апелляционный суд смягчил приговор убийце школьника с Тячевского района, сообщает Mukachevo.net.

В 2018 году во время ссоры 14-летний парень нанес ножом своему товарищу многочисленные удары в шею, от чего 9-классник 15-летний Васили Поп скончался на месте. Во время судебного заседания исследованы заключение эксперта, где четко указано, что «во время инкриминируемых ему действий, обвиняемый не страдал острым психическим или хроническое заболеванием, слабоумием, мог осознавать и осознавал значение своих действий и руководить ими».

Мукачевский горрайонный суд признал несовершеннолетнего виновным в совершении преступления по статье 116 УК, а именно в умышленном убийстве, совершенного в состоянии сильного душевного волнения. Поэтому, школьника наказали 3 годами и 6 месяцами тюрьмы. Также суд взыскал в пользу потерпевших 1,5 млн грн морального ущерба.

В пресс-службе Закарпатской областной прокуратуры, отмечают, что как сторона потерпевшей, так и прокуратура подали жалобы в суд апелляционной инстанции. Прокуратура требовала отменить приговор суда, постановить новый и осудить человека к 15 годам лишения свободы. Защитник обвиняемого подал жалобу, в которой говорилось о смягчении приговора.

Как рассказал адвокат, вчера, 11 февраля Львовский апелляционный суд не только оставил в силе решение Мукачевского суда, но и смягчил наказание на 6 месяцев. То есть ранее суд назначил ему наказание в виде 3,5 года, а Львовский апелляционный смягчил до 3.

Вместе с тем следует заметить, что об избрании меры пресечения может идти только в том случае, если решением кассационного суда будет назначено новое судебное разбирательство. Адвокат добавляет, что потерпевшие будут подавать апелляционную жалобу в Верховный Суд, но, к сожалению, эта процедура займет много времени.

Из-за такого решения через месяц, 24 марта подозреваемый выйдет на свободу. Сторона защиты боится, что подозреваемого выпустят, а тот просто исчезнет.

Напомним, в декабре прошлого года суд разрешил выпустить парня под залог 160 тысяч гривен, из-за чего селяне перекрыли трассу Мукачево-Рогатин в селе Нижняя Апша. Впоследствии Хустский суд изменил решение.