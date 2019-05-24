Мукачевский горрайонный суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы подростка из Нижней Апши Тячевского района, который зарезал своего сверстника. Об этом сообщает сайт Ужгорода 0312.ua.

Суд признал несовершеннолетнего виновным в совершении преступления по статье 116 УК, а именно – в умышленном убийстве, совершенном в состоянии сильного душевного волнения. Обвиняемый свою вину признал. В суде были предоставлены свидетельства того, что убитый 15-летний парень постоянно издевался над своим сверстником и спровоцировал того на убийство.

Как сообщает 112 Украина, где именно парень будет отбывать наказание – пока неизвестно.

«Люди очень резко реагировали на такое решение суда, они возмутились таким сроком. Приговор судьи зачитывали около трех часов. Сторона потерпевшего просила 15 лет лишения свободы. Сам парень во время зачитывания обвинения вел себя спокойно и никак не реагировал», - рассказала корреспондент.

Она отметила, что родители погибшего уже сообщили о намерении обжаловать решение суда.

Напомним, в марте 14-летний 2018 подросток убил своего сверстника, 15-летнего Василия Попа. Во время ссоры парень нанес последнему множественные колото-резаные раны, от которых тот скончался на месте. Подозреваемого сразу задержали, однако накануне Пасхи отпустили под домашний арест. Судебные заседания, в результате которых обвиняемому несколько раз меняли меру пресечения, продолжались более года.

Возмущенные местные жители неоднократно протестовали и перекрывали дороги государственного значения.