Контрразведка СБУ установила личность командира разведывательно-диверсионной группы, который воевал против украинских защитников, собирал разведданные об ВСУ и подбирал кадры к террористическим группировкам.

По материалам следствия, житель Сарненского района Ривненской области в апреле 2014 вступил в террористическую организацию «ДНР». Он прошел специальное обучение по боевой подготовке и впоследствии участвовал в боях против украинских военных, в частности, во время активной фазы боев за Дебальцево в 2015 году.

Кроме того, злоумышленник собирал разведданные по подразделениям ВСУ на востоке нашего государства. Информацию о количестве, расположении позиций и передислокации украинских войск он передавал через «кураторов» представителям спецслужб РФ.

Установлено, что по заданию российских «кураторов» боевик занимался также подбором кадров для разведывательно-диверсионных групп вражеской группировки «Оплот». Он учил участников террористических организаций ведению разведывательно-подрывной деятельности против военных.

В настоящее время злоумышленник скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области.

По материалам СБУ, Ривненский городской суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Осужденный объявлен в розыск.

Начало срока отбывания наказания исчисляется с момента его задержания и приведения приговора в исполнение.