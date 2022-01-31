также в разделеОбщество
За год СБУ обезвредила десятки преступных группировок, которые координировали из РФ
Польша ожидает до миллиона беженцев в случае войны в Украине 7
Польша передаст Украине оборонительное вооружение 19
Укрзализныця получила очередную партию новых спальных вагонов 13
Масштабные пожары на Луганщине: начальнику облуправления ГосЧС сообщили о подозрении 12
Ляшко: Смертность от COVID-19 ниже по сравнению с прошлой волной 9
Украинцев предупредили о сильном ветре, вьюгах и гололедице 15
Тысячи «титушек» и бутафорская кровь: В МВД рассказали о подготовке провокаций в Киеве 38
В Берлине прошла акция против войны в Украине 21
Полиция раскрыла жестокое убийство волынских предпринимателей 95
Пропавшие в Азовском море рыбаки нашлись – их не захватывали 22
В МОЗ рассказали, когда лучше всего получит бустерную дозу вакцины от коронавируса 31
В Украине ожидается снежная и ветреная погода 31
В Минобороны анонсировали реформу военкоматов 25
В феврале дополнительных выходных не будет 22
С апреля в Украине антибиотики будут продавать только по рецепту 32
С 1 марта для жильцов многоквартирных домов введут новые правила управления 80
В НСЗУ рассказали о платных и бесплатных медицинских услугах 59

Контрразведка СБУ установила личность командира разведывательно-диверсионной группы, который воевал против украинских защитников, собирал разведданные об ВСУ и подбирал кадры к террористическим группировкам.

По материалам следствия, житель Сарненского района Ривненской области в апреле 2014 вступил в террористическую организацию «ДНР». Он прошел специальное обучение по боевой подготовке и впоследствии участвовал в боях против украинских военных, в частности, во время активной фазы боев за Дебальцево в 2015 году.

Кроме того, злоумышленник собирал разведданные по подразделениям ВСУ на востоке нашего государства. Информацию о количестве, расположении позиций и передислокации украинских войск он передавал через «кураторов» представителям спецслужб РФ.

Установлено, что по заданию российских «кураторов» боевик занимался также подбором кадров для разведывательно-диверсионных групп вражеской группировки «Оплот». Он учил участников террористических организаций ведению разведывательно-подрывной деятельности против военных.

В настоящее время злоумышленник скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области.

По материалам СБУ, Ривненский городской суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Осужденный объявлен в розыск.

Начало срока отбывания наказания исчисляется с момента его задержания и приведения приговора в исполнение.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги