На Закарпатье жители села Нижняя Апша перекрыли трассу Мукачево – Рогатин из-за решения суда, который постановил выпустить из-под стражи 14-летнего парня, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает Mukachevo.net.

Как говорится в сюжете телеканала Sirius, протесты продолжались всю ночь, и будут продолжаться дальше – акция объявлена ​​бессрочной, пока не будет принято справедливое решение суда, и подозреваемый в убийстве не получит наказание по закону.

Из-за перекрытия трассы образовались пробки по обе стороны на несколько километров.

Как отметили в Главном управлении национальной полиции Закарпатья, на месте работают правоохранители, которые обеспечивают правопорядок и ведут диалог с местными жителями, чтобы разблокировать дорогу.

Весной этого года жители Нижней Апши уже устраивали протест и хотели совершить самосуд над подростком, подозреваемым в убийстве 15-летнего приятеля Василия Попа. Протесты утихли после того, как подозреваемого взяли под стражу.

Теперь суд вновь разрешил выпустить подозреваемого под залог в 160 тысяч гривен.

В марте 14-летний подросток убил своего сверстника, 15-летнего Василия Попа. Во время ссоры парень нанес последнему множественные колото-резаные раны, от которых тот скончался на месте. Подозреваемого сразу задержали, однако накануне Пасхи отпустили под домашний арест.

18 апреля, на улицы в Нижней Апше вышли больше полутысячи человек.