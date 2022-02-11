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Президент Украины Владимир Зеленский поручил главам ряда областных государственных администраций доукомплектовать силы территориальной обороны в течение ближайших двух недель.

«Я хотел бы обратиться к главам областных государственных администраций, а также к главе киевской государственной администрации для того, чтобы вы за две недели все сделали, без импровизаций. Консультируйтесь с нашими военными в соответствии с законодательством о Национальном сопротивлении … У нас нет времени что-то искать, решать, заниматься политикой», - заявил Зеленский во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Харькове, передает Интерфакс-Украина.

В частности, речь идет об Одесской области, Мариуполе, Ривном, Киеве и Киевской области, где, по словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, есть недоработки.

Как подчеркнул Зеленский, в противном случае будут кадровые решения.

Он также обратился к министру культуры Александру Ткаченко относительно его сотрудничества с главами ОГА и мэрами по аспектам информационной составляющей территориальной обороны.

«Для нас очень важно, чтобы информационная политика была одинаковой, чтобы люди точно понимали: что будет – если что-то будет, что произойдет, в каком состоянии сейчас подготовка той или иной области – чтобы также по этому поводу не было никаких импровизаций. Потому, если можно, подготовьте этот план и соедините с руководителями местных властей», - подытожил Зеленский.

Напомним, в составе Сил территориальной обороны ВСУ продолжается формирование 25 бригад (один регион – одна бригада), которые будут объединять более 150 батальонов (один батальон на район). Постоянная численность Сил ТрО в мирное время составит 10 тыс. военнослужащих. По штату особого периода подразделения Сил ТРО будут насчитывать более 130 тыс. человек, для чего будет сформирован соответствующий резерв.
ForUm

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