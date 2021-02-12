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В руководстве фракции «Слуга народа» заявляют, что их соратник Евгений Шевченко был на Всебелорусском собрании, где выступал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, как частное лицо и не имел представительских функций.

Об этом заявила заместитель руководителя депутатской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в комментарии Украинской правде.

«По поводу поездки Евгения Шевченко надо четко указать, что он не представлял партию «Слуга народа», не представлял фракцию «Слуга народа», в целом не представлял власть Украины. И партия, и фракция придерживаются мнения, как и МИД, и вообще украинская власть, мы не признаем выборы, которые состоялись в Беларуси. Но Евгений Шевченко там был как человек... мы же не закрыли границу с Беларусью и туда можно ездить украинским гражданам», - сказала политик.

Она добавила, что в это же время другие депутаты, включая депутатов «Слуг народа», встречались со Светланой Тихановской. Сообщение об этом есть на странице Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы в Facebook.

Кравчук пока не смогла сказать, будет ли фракция на своем собрании давать оценку поступку Шевченко, однако не исключила, что этот вопрос может быть поднят.

Как сообщал ForUm, нардеп «Слуги народа» Евгений Шевченко обнародовал на своей странице в Facebook фото и видео с Всебелорусского собрания под руководством Лукашенко.
ForUm

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